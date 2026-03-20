Izrael vyviazol iba s pokutou. FIFA zamietla kľúčovú palestínsku sťažnosť

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila Izraelskej futbalovej asociácii pokutu za porušenie pravidiel proti diskriminácii.
Vo štvrtok však neprijala žiadne opatrenia v súvislosti s palestínskou žiadosťou o vylúčenie Izraela zo svetového futbalu za to, že umožňuje klubom zo sídiel na Západnom brehu pôsobiť v súťažiach.
Prezident FIFA Gianni Infantino zároveň oslabil snahy Iránu presunúť svoje zápasy na majstrovstvách sveta zo Spojených štátov do Mexika, keď uviedol, že riadiaci orgán svetového futbalu chce, aby sa turnaj „uskutočnil podľa plánu“.
Štvrtkové oznámenie sa týkalo dvoch samostatných petícií Palestínskej futbalovej asociácie.
FIFA udelila Izraelskej futbalovej asociácii pokutu 150-tisíc švajčiarskych frankov (približne 164-tisíc eur) za disciplinárne previnenia súvisiace s „diskrimináciou a rasistickým zneužívaním“, ako aj za „urážlivé správanie a porušenie princípov fair play“.
Traja sudcovia FIFA uznali izraelský riadiaci orgán vinným za „tolerovanie politizovaných a militaristických odkazov vo futbalovom prostredí“, najmä zo strany fanúšikov klubu Beitar Jeruzalem, a za „systematické vylučovanie Palestínčanov z futbalovej infraštruktúry v izraelských osídleniach“.
Disciplinárny verdikt proti izraelskému futbalu, vynesený už vlani v auguste, napokon oznámili po zasadnutí výkonného výboru FIFA, ktorému predsedal Infantino.
Ten zdôraznil, že jeho organizácia má mierové ciele v čase napätia okolo plánovania majstrovstiev sveta uprostred vojny na Blízkom východe.
Palestínska futbalová asociácia vyzývala FIFA, aby zasiahla proti Izraelu za podporu klubov z osád na Západnom brehu, ktoré hrajú v jeho národnej lige.
Rada FIFA sa vo štvrtok na základe odporúčania riadiaceho panelu rozhodla neprijať opatrenia voči formálnym palestínskym sťažnostiam z roku 2024 vrátane žiadosti o pozastavenie členstva Izraela.
Palestínski funkcionári už dlhé roky tvrdia, aj na kongresoch FIFA za posledných 15 rokov, že Izrael porušuje stanovy tým, že umožňuje tímom z osád na Západnom brehu hrať v národnej lige.
„FIFA by nemala podniknúť žiadne kroky, keďže v kontexte výkladu príslušných ustanovení stanov FIFA zostáva konečný právny status Západného brehu nevyriešenou a veľmi komplexnou otázkou medzinárodného verejného práva,“ uviedla organizácia podľa agentúry AP.