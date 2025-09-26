UEFA sa chystá hlasovať o suspendácii Izraela. Trump je kategoricky proti

Gólová radosť izraelských futbalistov počas prípravného zápasu Izrael – Slovensko.
Gólová radosť izraelských futbalistov počas prípravného zápasu Izrael – Slovensko. (Autor: TASR)
26. sep 2025
Turecko sa stalo prvou členskou krajinou UEFA, ktorá verejne vyzvala na suspendáciu Izraela.

ISTANBUL. Turecko sa stalo prvou členskou krajinou Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá verejne vyzvala na suspendáciu Izraela z medzinárodných súťaží. Situáciu v Gaze označilo za „nehumánnu a neakceptovateľnú“.

Prezident Tureckej futbalovej federácie (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu vyžaduje v liste adresovanom vedeniu UEFA okamžité konanie.

„Teraz je čas, aby FIFA a UEFA konali. Napriek tomu, že sa prezentujú ako obhajcovia občianskych hodnôt a mieru, športový svet a futbalové inštitúcie mlčali príliš dlho,“ citovala Haciosmanoglua agentúra AP.

UEFA v tejto súvislosti momentálne chystá hlasovanie. O pozastavení činnosti Izraela má rozhodnúť 20-členný výkonný výbor, ktorého súčasťou je však aj Izraelčan Moše Zuares. Väčšina členov sa podľa dostupných informácií prikláňa k suspendovaniu Izraela.

Krajina má naopak podporu USA. Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že sa pokúsi zastaviť všetky snahy o zákaz účasti izraelského tímu na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino má navyše dobré vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a očakáva sa, že suspendáciu nepodporí.

Gólová radosť izraelských futbalistov počas prípravného zápasu Izrael – Slovensko.
Gólová radosť izraelských futbalistov počas prípravného zápasu Izrael – Slovensko.
UEFA sa chystá hlasovať o suspendácii Izraela. Trump je kategoricky proti
