Bol v Atlético Madrid, no nehral v Atlético Madrid. Šaponjič končí v Slovane

BRATISLAVA. V tíme Slovana Bratislava končí po jeseni už siedmy hráč. Útočník Ivan Šaponjič odchádza do druholigového Bandirmasporu.

Dvadsaťpäťročný zakončovateľ sa so siedmym tímom druhej tureckej ligy dohodol na polročnom hosťovaní s opciou na trvalý prestup. Zmluvu so Slovanom má do leta 2025.

Šaponjič prišiel na Tehelné pole začiatkom minulého roka. Odchovanec Partizanu Belehrad bol predtým hráčom portugalskej Benficy Lisabon a španielskeho veľkoklubu Atlético Madrid.

Za prvý tím Benficy však počas tri a pol roka nikdy nenastúpil a v Atléticu odohral v priebehu dva a pol roka len štyri minúty v La Lige.