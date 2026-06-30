Slovenská enkláva v Anglicku sa rozrastá. Obranca mieri do londýnskeho klubu

Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic.
Dvadsaťpäťročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraclesu Almelo. Charlton to v utorok oznámil na svojej oficiálnej stránke.
Mesík podpísal s 19. mužstvom uplynulej sezóny anglickej Championship štvorročný kontrakt.
„Cítim sa skvele. Pekne ma tu privítali a neviem sa dočkať, kedy začnem pracovať,“ povedal slovenský reprezentant pre oficiálnu stránku klubu.
„Je to hráč, z ktorého sme nadšení. Je vynikajúci atlét, je vysoký a veľmi všestranný. Dokáže hrať na ľavej strane a zároveň kryť aj pravú,“ uviedol po podpise tréner „Addicks“ Nathan Jones.
Banskobystrický rodák začal svoju profesionálnu kariéru v Spartaku Trnava. Po úspešnej sezóne 2019/2020 prestúpil do dánskeho Nordsjaellandu, kde nastúpil na 38 duelov.
Obliekal aj dres nórskych klubov Stabaek a Odds BK. Po dvoch rokoch v talianskej Pescare prestúpil do Holandska.
Za Heracles odohral 63 ligových duelov. Za slovenskú reprezentáciu odohral tri zápasy, debut si pripísal v marci 2025 pri prvom stretnutí o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku (0:0).
Anglicko je pre Mesíka šiestou krajinou, v ktorej bude vo svojej kariére pôsobiť. V druhej najvyššej súťaži sa stretne aj s Dávidom Strelcom a jeho Middlesbrough či s Tomášom Rigom i Dávidom Boženíkom v drese Stoke City.