Slovenská enkláva v Anglicku sa rozrastá. Obranca mieri do londýnskeho klubu

Ivan Mesík
Ivan Mesík (Autor: X/Charlton Athletic FC)
TASR|30. jún 2026 o 16:12
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Podpísal dlhoročnú zmluvu.

Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic.

Dvadsaťpäťročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraclesu Almelo. Charlton to v utorok oznámil na svojej oficiálnej stránke.

Mesík podpísal s 19. mužstvom uplynulej sezóny anglickej Championship štvorročný kontrakt.

„Cítim sa skvele. Pekne ma tu privítali a neviem sa dočkať, kedy začnem pracovať,“ povedal slovenský reprezentant pre oficiálnu stránku klubu.

„Je to hráč, z ktorého sme nadšení. Je vynikajúci atlét, je vysoký a veľmi všestranný. Dokáže hrať na ľavej strane a zároveň kryť aj pravú,“ uviedol po podpise tréner „Addicks“ Nathan Jones.

Banskobystrický rodák začal svoju profesionálnu kariéru v Spartaku Trnava. Po úspešnej sezóne 2019/2020 prestúpil do dánskeho Nordsjaellandu, kde nastúpil na 38 duelov.

Obliekal aj dres nórskych klubov Stabaek a Odds BK. Po dvoch rokoch v talianskej Pescare prestúpil do Holandska.

Za Heracles odohral 63 ligových duelov. Za slovenskú reprezentáciu odohral tri zápasy, debut si pripísal v marci 2025 pri prvom stretnutí o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku (0:0).

Anglicko je pre Mesíka šiestou krajinou, v ktorej bude vo svojej kariére pôsobiť. V druhej najvyššej súťaži sa stretne aj s Dávidom Strelcom a jeho Middlesbrough či s Tomášom Rigom i Dávidom Boženíkom v drese Stoke City.

Anglicko

Ivan Mesík
Ivan Mesík
Slovenská enkláva v Anglicku sa rozrastá. Obranca mieri do londýnskeho klubu
dnes 16:12
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