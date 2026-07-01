Francúzsky talent posilnil Liverpool. Klub Premier League zaplatil 60 miliónov libier

Anglický futbalový klub FC Liverpool získal z Rennes francúzskeho reprezentanta do 21 rokov Jeremyho Jacqueta za 60 miliónov libier.
Liverpool sa dohodol na prestupe dvadsaťročného obrancu už v januári a teraz s ním podpísal päťročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.
Jacquet nedohral uplynulý ročník pre zranenie ramena, no mal by byť k dispozícii už na začiatku prípravy.
„Cítim sa dobre, prvé dojmy sú skvelé a je to pre mňa splnenie veľkého sna,“ vyhlásil mladík, ktorý za Rennes odohral 33 zápasov a sezónu 2024/25 strávil na hosťovaní v Clermonte.