Francúzsky talent posilnil Liverpool. Klub Premier League zaplatil 60 miliónov libier

Jérémy Jacquet v drese Rennes
Jérémy Jacquet v drese Rennes (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 13:50
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Obranca nedohral uplynulý ročník pre zranenie ramena.

Anglický futbalový klub FC Liverpool získal z Rennes francúzskeho reprezentanta do 21 rokov Jeremyho Jacqueta za 60 miliónov libier.

Liverpool sa dohodol na prestupe dvadsaťročného obrancu už v januári a teraz s ním podpísal päťročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.

Jacquet nedohral uplynulý ročník pre zranenie ramena, no mal by byť k dispozícii už na začiatku prípravy.

„Cítim sa dobre, prvé dojmy sú skvelé a je to pre mňa splnenie veľkého sna,“ vyhlásil mladík, ktorý za Rennes odohral 33 zápasov a sezónu 2024/25 strávil na hosťovaní v Clermonte.

Premier League

    Jérémy Jacquet v drese Rennes
    Jérémy Jacquet v drese Rennes
    Francúzsky talent posilnil Liverpool. Klub Premier League zaplatil 60 miliónov libier
    dnes 13:50
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