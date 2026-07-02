Najdrahší Brit v histórii mieri do City. Nottingham inkasuje 116 miliónov libier

Angličan Elliot Anderson (8) prihráva loptu pred konžským hráčom Yoane Wissom (20)
Angličan Elliot Anderson (8) prihráva loptu pred konžským hráčom Yoane Wissom (20) (Autor: TASR/AP)
ČTK|2. júl 2026 o 16:09
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Záložník je teraz s anglickou reprezentáciou na MS, lekársku prehliadku podstúpil v Kansase.

Záložník Elliot Anderson sa stal najdrahším britským futbalistom v histórii. Manchester City zaň podľa médií Nottinghamu zaplatil 116 miliónov libier (3,27 miliardy korún).

Tridsaťdvaročný hráč prekonal Judea Bellinghama, za ktorého Real Madrid v roku 2023 poslal Borussii Dortmund 115 miliónov libier. Manchester City oznámil prestup na svojom webe.

Anderson je aj najdrahšou posilou v histórii bohatého klubu, ktorý tradične ťaží zo štedrej podpory majiteľov zo Spojených arabských emirátov.

Doteraz jej bol Jack Grealish, ktorý v roku 2021 prišiel z Aston Villy za 100 miliónov libier (vtedy takmer tri miliardy korún).

V histórii Premier League stál viac iba švédsky útočník Alexander Isak, za ktorého Liverpool zaplatil vlani Newcastlu 125 miliónov libier (vyše 3,5 miliardy korún).

Anderson je teraz s anglickou reprezentáciou na majstrovstvách sveta. Lekársku prehliadku pred uzavretím prestupu podstúpil v Kansase.

"Formality budú dokončené po jeho návrate do Anglicka," uviedlo vedenie City vo vyhlásení.

Za Nottingham odohral Anderson dve sezóny, predtým nastupoval v anglickej lige za Newcastle.

V reprezentačnom A tíme má minuloročný víťaz majstrovstiev Európy do 21 rokov na Slovensku odohraných 13 stretnutí.

Premier League

    Angličan Elliot Anderson (8) prihráva loptu pred konžským hráčom Yoane Wissom (20)
    Angličan Elliot Anderson (8) prihráva loptu pred konžským hráčom Yoane Wissom (20)
    Najdrahší Brit v histórii mieri do City. Nottingham inkasuje 116 miliónov libier
    dnes 16:092
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