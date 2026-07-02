Najdrahší Brit v histórii mieri do City. Nottingham inkasuje 116 miliónov libier

Záložník Elliot Anderson sa stal najdrahším britským futbalistom v histórii. Manchester City zaň podľa médií Nottinghamu zaplatil 116 miliónov libier (3,27 miliardy korún).
Tridsaťdvaročný hráč prekonal Judea Bellinghama, za ktorého Real Madrid v roku 2023 poslal Borussii Dortmund 115 miliónov libier. Manchester City oznámil prestup na svojom webe.
Anderson je aj najdrahšou posilou v histórii bohatého klubu, ktorý tradične ťaží zo štedrej podpory majiteľov zo Spojených arabských emirátov.
Doteraz jej bol Jack Grealish, ktorý v roku 2021 prišiel z Aston Villy za 100 miliónov libier (vtedy takmer tri miliardy korún).
V histórii Premier League stál viac iba švédsky útočník Alexander Isak, za ktorého Liverpool zaplatil vlani Newcastlu 125 miliónov libier (vyše 3,5 miliardy korún).
Anderson je teraz s anglickou reprezentáciou na majstrovstvách sveta. Lekársku prehliadku pred uzavretím prestupu podstúpil v Kansase.
"Formality budú dokončené po jeho návrate do Anglicka," uviedlo vedenie City vo vyhlásení.
Za Nottingham odohral Anderson dve sezóny, predtým nastupoval v anglickej lige za Newcastle.
V reprezentačnom A tíme má minuloročný víťaz majstrovstiev Európy do 21 rokov na Slovensku odohraných 13 stretnutí.