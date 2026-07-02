Tottenham zaplatí za rekordnú posilu až 100 miliónov libier. Záujem mali City a Arsenal

Taliansky stredopoliar Sandro Tonali sa stane najdrahšou posilou Tottenhamu. Dvadsaťšesťročný futbalista mieri do londýnskeho klubu z Newcastlu, ktorý zaňho podľa BBC dostane 92,5 milióna libier a ďalších 7,5 milióna libier môže získať dodatočne na bonusoch.
Predchádzajúcu ponuku na prestup Tonaliho vo výške 80 miliónov libier vedenie Newcastlu odmietlo.
Tonali je vysnívanou posilou nového trénera Tottenhamu Taliana Roberta De Zerbiho. O hráča prejavili záujem aj Manchester City a Arsenal, ale k rokovaniam s Newcastlom nedošlo.
Tonali pôsobí v Anglicku od roku 2023, keď prišiel do Newcastlu z AC Miláno za 55 miliónov libier. Počas troch rokov odohral za Newcastle 110 zápasov a strelil 10 gólov.
Tottenham, ktorý si vybojoval záchranu v Premier League, tento týždeň podpísal nový dlhodobý kontrakt s českým brankárom Antonínom Kinským a výrazne posilňuje.
Do tímu už prišli kapitán škótskej reprezentácie Andy Robertson a argentínsky obranca Marco Senesi.
Stred poľa posilní okrem Tonaliho aj Portugalčan Mateus Fernandes, za ktorého podľa britských médií Tottenham zaplatí West Hamu 85 miliónov libier.