Rozhodnutie ho zaskočilo. Tréner Pereira potvrdil, že Nottingham ho odvolal

Portugalský kormidelník Vitor Pereira potvrdil, že vedenie anglického futbalového klubu Nottingham Forest ho s okamžitou platnosťou odvolalo z funkcie hlavného trénera.
Pereira uviedol, že rozhodnutie klubu ho úplne zaskočilo. „Bolo to pre mňa úplné prekvapenie a prišlo to bez akéhokoľvek varovania,“ vyhlásil v stredu podľa agentúry AFP.
Päťdesiatsedemročný kormidelník podpísal vo februári na štadióne City Ground 18-mesačnú zmluvu.
Po svojom príchode doviedol „lesníkov“ k záchrane v Premier League a zároveň sa s mužstvom prebojoval až do semifinále Európskej ligy.
Napriek týmto výsledkom sa vedenie klubu rozhodlo s portugalským trénerom ukončiť spoluprácu s okamžitou platnosťou, zatiaľ bez zverejnenia dôvodov. Novým koučom Nottinghamu by sa mal stať Rakúšan Oliver Glasner.