Rozhodnutie ho zaskočilo. Tréner Pereira potvrdil, že Nottingham ho odvolal

Vitor Pereira
Vitor Pereira (Autor: SITA/AP)
TASR|1. júl 2026 o 20:33
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Vo februári podpísal 18-mesačnú zmluvu.

Portugalský kormidelník Vitor Pereira potvrdil, že vedenie anglického futbalového klubu Nottingham Forest ho s okamžitou platnosťou odvolalo z funkcie hlavného trénera.

Pereira uviedol, že rozhodnutie klubu ho úplne zaskočilo. „Bolo to pre mňa úplné prekvapenie a prišlo to bez akéhokoľvek varovania,“ vyhlásil v stredu podľa agentúry AFP.

Päťdesiatsedemročný kormidelník podpísal vo februári na štadióne City Ground 18-mesačnú zmluvu.

Po svojom príchode doviedol „lesníkov“ k záchrane v Premier League a zároveň sa s mužstvom prebojoval až do semifinále Európskej ligy.

Napriek týmto výsledkom sa vedenie klubu rozhodlo s portugalským trénerom ukončiť spoluprácu s okamžitou platnosťou, zatiaľ bez zverejnenia dôvodov. Novým koučom Nottinghamu by sa mal stať Rakúšan Oliver Glasner.

Premier League

    Vitor Pereira
    Vitor Pereira
    Rozhodnutie ho zaskočilo. Tréner Pereira potvrdil, že Nottingham ho odvolal
    dnes 20:33
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