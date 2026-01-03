Púchov má nového trénera. Prichádza zo žilinskej akadémie, viedol Šošonov v Lige majstrov

Vyše 100 zápasov na lavičke žltozelenej 19-tky, asistent i dočasný kormidelník A-tímu či trojnásobný lodivod Šošonov v mládežníckej Lige majstrov.
Ivan Belák končí po okrúhlych desiatich rokoch svoju bohatú trénerskú cestu pod Dubňom.
Počas sa zimy sa presúva na uvoľnenú trénerskú stoličku tímu z MONACObet ligy – MŠK Púchov, oznámil klub. "Ivo, ďakujeme za všetko a prajeme veľa úspechov," napísala Žilina na svojom webe.
"Ivan sa zapísal zlatými písmenami v tej najlepšej ére púchovského futbalu, za ktorý odohral pamätné zápasy proti FC Barcelona, FC Freiburg či Bordeaux," pripomína web MŠK Púchov.
Belák nedávno získal ocenenie od SFZ ako najlepší mládežnícky tréner Slovenska 2025. Zimnú prípravu odštartuje v novom pôsobisku 8. januára.
