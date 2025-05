O stopéra Banskej Bystrice je záujem v Česku. Čaká ho sťahovanie do Prahy?

BANSKÁ BYSTRICA. Ghanský stopér Ivan Anokye Mensah pôsobiaci v Banskej Bystrici je podľa všetkého na odchode zo slovenskej Niké ligy.

Po zostupe Banskej Bystrice do druhej ligy sa s Mensahom už v klube nepočíta a jeho kroky by mali viesť do Českej republiky.