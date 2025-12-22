Zlé správy pre Liverpool. Isak musel podstúpiť operáciu, čaká ho dlhšia pauza

Zranený Alexander Isak (Autor: TASR/AP)
TASR|22. dec 2025 o 22:43
Vážne si poranil členok.

Švédsky futbalista Alexander Isak absolvoval operáciu členka a bude dlhší čas mimo diania.

V pondelok o tom informoval jeho klub Liverpool a agentúra AFP.

Dvadsaťšesťročný útočník Isak, ktorý prestúpil v septembri z Newcastlu za rekordných 125 miliónov libier, utrpel zranenie vo víkendovom ligovom zápase úradujúceho majstra na pôde Tottenhamu Hotspur (2:1) pri strelení gólu na priebežných 1:0.

Na ihrisku bol v tom čase len desať minút, no pri zakončení nezvládol súboj s domácim obrancom Mickym van de Venom.

„Alexander Isak dnes úspešne absolvoval operáciu zranenia, ktoré utrpel v sobotu. Po diagnostike bol vykonaný operačný zákrok zraneného členka, ktorý zahŕňal aj zlomeninu lýtkovej kosti.

Isakova rehabilitácia bude teraz pokračovať v tréningovom centre AXA, pričom zatiaľ nebol stanovený žiadny termín jeho návratu,“ uviedol Liverpool v oficiálnom vyhlásení.

Zranenie znamená pre Švéda ďalšiu komplikáciu v jeho novom pôsobisku. Liverpool si prechádza krízou a kanonier strelil len tri góly v 16 zápasoch tejto sezóny.

V dôsledku rokovania o jeho prestupe neabsolvoval v Newcastli riadnu predsezónnu prípravu a na jeseň tak zaostával za svojimi novými spoluhráčmi.

Prvú polsezónu ročníka 2025/26 už pritom poznačilo zranenie slabín. Jeho absencia bude veľkou komplikáciou pre trénera Arneho Slota, keďže Mohamed Salah sa nachádza na Africkom pohári národov a Cody Gakpo nebude po svalovom zranení pripravený na návrat do hry skôr než začiatkom nového roka.

