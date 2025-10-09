Sokolíkov čaká dosiaľ najťažsia skúška: Chceme nadviazať na dobrý vstup do kvalifikácie

CORK. Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov čaká dosiaľ najťažšia skúška v aktuálnom kvalifikačnom cykle ME 2027.
Pred piatkovým zápasom v Írsku, v ktorom sa stretnú jediné dva nezdolané tímy D-skupiny, to povedal asistent trénera Štefan Markulík.
Slováci vstúpili do kvalifikácie domácim víťazstvom nad Andorrou 3:0, v Moldavsku si potom vybojovali triumf 3:2.
Ich nadchádzajúci súperi to mali presne naopak – najprv odohrali duel na pôde Moldavska (2:1) a následne domáci zápas s Andorrou (1:0).
„Z môjho pohľadu nás čaká papierovo a aj herne zatiaľ najťažší súper, čo potvrdili oba výsledky, ktoré Íri dosiahli v septembrových zápasoch. Íri sú variabilní v prvých dvoch zónach, kde dokážu rotovať zo ‚štvorky‘ do ‚trojky‘ invertom pravého obrancu.
Vo finalizácii je to z ich strany hlavne o dlhých centrovaných loptách. Určite nás čaká zaujímavý zápas,“ uviedol Markulík pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša figurujú na čele tabuľky len o skóre. Piatková konfrontácia bude zohrávať kľúčovú rolu, keďže priamy postup na šampionát v Sbrsku a Albánsku si zaistia len víťazi skupín a najlepšie mužstvo z druhých miest.
Zvyšných osem druhých tímov čaká baráž. „Samozrejme, tento zápas môže veľa vecí napovedať. My sa však primárne sústreďujeme teraz na to, čo nás čaká v piatok a následne v utorok proti Moldavsku.
Pre nás je kľúčové, aby sme na každý zápas boli čo najlepšie pripravení. Máme jednoznačný cieľ – chceme nadviazať na dobrý vstup do kvalifikácie a verím tomu, že oba zápasy povedú k hernej i výsledkovej spokojnosti,“ dodal Markulík.
Pozitívnou správou je, že všetkých 23 hráčov bolo deň pred súbojom fit. „Prešli sme si v rámci trénerského tímu, aké varianty zostavy by boli do zápasu vhodné. Som rád, že všetci hráči sú k dispozícii a verím, že na zápas budeme dobre pripravení,“ pokračoval asistent trénera.
„Dvadsaťjednotka“ sa ešte zohráva, ale podľa Adama Grigera je kolektív dobrý. „Sme spolu druhý zraz, ale budujeme super partiu. Ja sám sa do reprezentácie veľmi teším. Aj nálada v tíme pred zápasom je dobrá,“ konštatoval útočník Hradca Králové.
Íri sa na júnové ME hráčov do 21 rokov na Slovensku neprebojovali a chcú získať vôbec prvú miestenku na európsky šampionát.
Pre obe družstvá tejto vekovej kategórie pôjde o historicky prvý vzájomný súboj.
„Bude to asi najťažší súper doteraz, hoci na tejto úrovni už nie je žiaden súper ľahký a na každého sa musíme dobre pripraviť. Čaká nás ťažký súper s klasickým ostrovným futbalom,“ uzavrel Griger.