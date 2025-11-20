Malária ho trápi už niekoľko mesiacov. Hráč Freiburgu sa cíti lepšie, no proti Bayernu nenastúpi

Cyriaque Irié.
Cyriaque Irié. (Autor: X/Attacking football)
TASR|20. nov 2025 o 17:46
S infekčnou chorobou bojuje od septembrovej reprezentačnej prestávky.

FREIBURG. Stav burkinského futbalistu Cyriaqua Iriého z SC Freiburg sa po nakazení maláriou podľa slov trénera nemeckého klubu zlepšuje.

Kormidelník Julian Schuster s ním však ešte nepočíta do sobotného duelu Bundesligy proti Bayernu Mníchov.

Irié prišiel do Freiburgu v lete z francúzskeho Troyes, no v novom pôsobisku odohral zatiaľ len jeden súťažný duel.

S infekčnou chorobou bojuje od septembrovej reprezentačnej prestávky. Freiburgu patrí v lige 10. miesto, líder z Mníchova zatiaľ stratil body len pri remíze 2:2 s Unionom Berlín.

    dnes 17:46
