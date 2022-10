Legendárny Iránec podporil protesty voči režimu. Zhabali mu pas

Ako referuje web britského denníka The Times , dôvodom bola podpora protestov voči súčasnému iránskemu režimu v podaní 53-ročného niekdajšieho kapitána tamojšej reprezentácie.

Daeimu, ktorý do minulého roka držal svetový rekord v počte reprezentačných gólov (109), iránske úrady povedali, že cestovný pas mu zhabali, pretože na Instagrame komentoval smrť Mahsy Amíní.

Štyridsaťtriročný Karimi sa však postihu zo strany iránskeho režimu nemusí obávať, keďže žije v Dubaji. V neprítomnosti bol však obvinený z „úmyslov konať proti národnej bezpečnosti“.

Pred tromi rokmi zomrela v Iráne aj iná mladá žena Sahar Chodajari po tom, čo sa upálila na protest proti tomu, že bola zatknutá pri pokuse prepašovať sa na zápas. To vyvolalo prejavy smútku u viacerých popredných hráčov, vrátane Karimiho.



Mnohí iránski reprezentanti zo súčasného kádra podporili protesty a riskovali vylúčenie z nominácie na MS v Katare. „Najhoršie, čo sa mi môže stať, je to, že ma vyhodia z národného tímu. To je však nič v porovnaní s hoci len jedným malým pramienkom vlasov iránskych žien,“ povedal hviezdny útočník Sardar Azmoun.