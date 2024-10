VIDEO: Talianska divočina nenašla víťaza. Vynikol dvojgólový tínedžer

Divoký priebeh mal už prvý polčas, v ktorom padlo päť gólov z ôsmich striel na bránu. Dva vsietil z penalty domáci Piotr Zielinski a jeho Inter išiel do šatne s vedením 3:2.

Po góle domáceho Denzela Dumfriesa pri rohovom kope vyzeralo byť rozhodnuté, no o necelých desať minút prišiel Yildiz namiesto strelca druhého gólu Juventusu Timothyho Weaha.

Pre Yildiza to boli prvé góly v tomto ligovom ročníku.

"Naozaj ma potešili moje góly, o to viac, že boli proti veľkému tímu ako je Inter. Dúfam, že budem takto pokračovať," citovala 19-ročného útočníka agentúra AFP.

Vyjadril sa aj k boju o titul, ktorý by bol pre "Juve" prvý od roku 2020: "Vždy dúfame, no sezóna je dlhá. Chceme ukázať maximum a dúfame, že na konci to bude stačiť."

Za Inter skóroval okrem Zielinského a Dumfriesa aj Henrich Mchitarjan a k ďalším gólom boli blízko Federico Dimarco, Nicolo Barella i Lautaro Martinez.