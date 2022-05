Inter zostal po obrate v hre o titul. Ukázali sme silu, vraví Škriniar

Vlastný gól si dal v 40. minúte Simone Romagnoli a v nadstavenom čase úvodného dejstva sa presadil Lautaro Martinez. Argentínsky útočník sa potom postaral aj o víťazný gól, keď sa k nemu v 64. minúte odrazila lopta v preplnenej šestnástke a pohotovo ju umiestnil do siete. V nadstavení druhého polčasu ešte pridal poistku Alexis Sanchez.

Empoli dohráva sezónu bez tlaku, do zóny zostupu už klesnúť nemôže. Svojho súpera zaskočilo na San Sire po dvoch góloch z rýchlych protiútokov v prvej polhodine hry. Domácim sa však podarilo vyrovnať už do prestávky.

"Keď prežijete takýto zápas, potrebujete fanúšikov. Môžem spoluhráčom jedine zagratulovať. Zareagovali skvele na vývoj duelu. Bolo mimoriadne dôležité, že sme dokázali vyrovnať už do prestávky. Opäť sme ukázali našu silu," tešil sa Škriniar v rozhovore pre DAZN.

Inzaghi vie, že pre konečné hodnotenie sezóny budú dôležité najbližšie dni, Inter môže získať double, no zostať v sezóne aj bez trofeje:

Tento obrat nám dodá veľa sebavedomia. Také skúsené mužstvo by nemalo inkasovať také dva góly, na druhej strane o všetkom hovorí počet striel z našej strany. Mali sme ich 37," pochválil zverencov kouč.

Juventus sa na finále nenaladil dobre. Na pôde FC Janov stratil v záverečných minútach vedenie a prehral 1:2. "Nahnevalo ma to poriadne. Zápas išiel správnym smerom a my sme ho nevyhrali.

Ukázalo sa, že ak nie sú na ihrisku Arthur, Minetti, alebo Dybala, nedokážeme hrať v tempe. Začali sme sa spoliehať na protiútoky a to bol náš koniec. Som smutný, no aspoň to nič neznamená pre konečné umiestnenie v tabuľke. V Coppa Italia si však takéto chyby nemôžeme dovoliť," prízvukoval tréner Juventusu Massimiliano Allegri pre Sky Sport Italia.

Turínčania už pred stretnutím vedeli, že titul nezískajú a že v tabuľke neskončia horšie ako štvrtí. Majú tak istotu účasti v Lige majstrov a finálový duel Talianskeho pohára sa pre nich stáva vrcholom sezóny.