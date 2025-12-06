Messi sa dočkal ďalšej trofeje. K jasnej výhre Miami výrazne pomohol

Lionel Messi oslavuje gól.
Lionel Messi oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. dec 2025 o 23:35
ShareTweet0

V drese hostí zažil svoje prvé neúspešné finále nemecký reprezentant Thomas Müller.

MLS - finále

Inter Miami - Vancouver Whitecaps 3:1 (1:0)

Góly: 8. Ocampo (vlastný), 71. de Paul, 90.+6 Allende - 60. Ahmed

Futbalisti Interu Miami získali titul v zámorskej Major Soccer League (MLS). Vo finále zdolali Vancouver Whitecaps 3:1.

Argentínčan Lionel Messi prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho. Pomohol tak rozpútať divoké oslavy pred domácim publikom na štadióne Chase Stadium vo Fort Lauderdale.

V drese hostí zažil svoje prvé neúspešné finále nemecký reprezentant Thomas Müller, ktorý posilnil kanadský tím v auguste.

MLS

    Lionel Messi oslavuje gól.
    Lionel Messi oslavuje gól.
    Messi sa dočkal ďalšej trofeje. K jasnej výhre Miami výrazne pomohol
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»Messi sa dočkal ďalšej trofeje. K jasnej výhre Miami výrazne pomohol