VIDEO: Messi si prevzal Zlatú kopačku za najlepšieho strelca. Potvrdil to ďalšími dvomi gólmi

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi prispel dvomi gólmi pri triumfe Interu Miami nad Nashville SC v úvodnom zápase prvého kola play-off MLS Cupu. Duel sa skončil 3:1, séria sa hrá na dva víťazné zápasy. Ďalší duel je na programe 2. novembra.
Osemnásobný víťaz Zlatej lopty získal Zlatú kopačku pred týmto stretnutím. V 28 súbojoch skóroval 29-krát a umiestnil sa na čele tabuľky strelcov základnej časti.
V 19. minúte sa presadil hlavou po centri od Luisa Suáreza a poslal Miami do vedenia 1:0. Skóre zvýšil Tadeo Allende a v nadstavenom čase druhého polčasu zvyšoval Messi už na priebežných 3:0. Lenže v 101. minúte sa ešte presadili hostia zásluhou Hanyho Mukhtara.
"Vieme, že play-off je ťažké, takže sme chceli začať domácim víťazstvom. Dúfajme, že toto je len začiatok.
Tím si počínal veľmi dobre, čo sa týka intenzity, sústredenia, pochopenia momentov, kedy útočiť a kedy brániť. Ukázali sme, že ako tím rastieme, a to je najdôležitejšie," povedal Rodrigo de Paul podľa agentúry AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Nashville
Víťazstvo prišlo deň po tom, čo hviezdny Argentínčan podpísal trojročné predĺženie zmluvy, ktoré 38-ročného hráča udrží na Floride do roku 2028.
"Nemyslím si, že sme si kedy dokázali predstaviť, že by Leo bol schopný podať pre tento klub, pre toto mesto a pre túto ligu také výkony, aké podal.
Nastavil trajektóriu Major League Soccer a už aj predtým sme si počínali celkom dobre. Myslím si, že ďalšie tri roky budú len ďalším darom," priblížil komisár MLS Don Garber povedal.
De Paul povedal, že je šťastný za Messiho – a tiež, že má vo svojom tíme legendárneho hráča všetkých čias.
"Musíme si ho naďalej užívať. Veľmi sa teším z predĺženia zmluvy, pretože to znamená, že budeme spolu ešte niekoľko rokov, takže som veľmi spokojný."
Tréner Miami Javier Mascherano, ktorého tím sa naháňa za prvým titulom v MLS, povedal, že Inter si nemôže dovoliť poľaviť, aj keď už zdolal Nashville v dvoch zápasoch po sebe vrátane presvedčivého víťazstva 5:2 v záverečnom kole základnej časti.
"Nashville má štýl a spôsob hry, ktorý môže spôsobiť veľa škody. Urobili sme veľa úprav oproti predchádzajúcemu zápasu, ale nebude to stačiť. Musíme sa stále zlepšovať," dodal bývalý Messiho spoluhráč z FC Barcelona.