Tlak na Infantina rastie. Novozélandská federácia vyzýva na nezávislé preskúmanie jeho krokov

Novozélandská futbalová federácia (NZF) v piatok oznámila, že stiahla podporu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi.
Zároveň vyzvala na nezávislé preskúmanie jeho neúspešného plánu predať komerčnú časť majstrovstiev sveta súkromným investorom.
Infantino čelí zvýšenému tlaku po otvorenom liste, ktorý tento týždeň podpísali UEFA, CONCACAF a Ázijská futbalová konfederácia (AFC).
Tie informovali o narušení dôvery smerom k šéfovi FIFA. Podľa AFP chcú, aby švajčiarsky funkcionár odstúpil ešte pred tým, ako sa bude môcť v marci budúceho roka uchádzať o znovuzvolenie.
„Po dôkladnom zvážení dospela NZF k názoru, že rozhodnutia a kroky v rámci FIFA prispeli k narušeniu dôvery a k prehĺbeniu rozdelenia v medzinárodnom futbale,“ uviedla novozélandská federácia podľa AFP.
„Na obnovenie dôvery je potrebné nezávislé preskúmanie.“
NZF dodala, že súčasná situácia je príležitosťou presadzovať „silnejšie riadenie, zodpovednosť a transparentnosť“, ktoré považuje za kľúčové vo svetovom futbale.
Oceánska futbalová konfederácia (OFC), ktorej je Nový Zéland členom, privítala zrušenie investičného plánu, Infantinovu rezignáciu však nepožaduje.