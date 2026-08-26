Taliansko sa pridáva k Anglicku a spol. Infantina už nebude podporovať

Gianni Infantino
Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2026 o 17:00
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Prezident FIFA čelí čoraz väčšiemu odporu v Európe.

Talianska futbalová federácia (FIGC) sa pridala k zoznamu krajín, ktoré stiahli podporu pre prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina v dôsledku kontroverzného neúspešného pokusu predať podiely na majstrovstvách sveta súkromným investorom.

„Cieľom tohto rozhodnutia je jasne a transparentne vyjadriť postoj FIGC k nedávnym iniciatívam prezidenta FIFA týkajúcim sa riadenia a rozvoja medzinárodných súťaží.

Budeme naďalej spolupracovať s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a ostatnými európskymi federáciami na presadzovaní vízie futbalu založenej na zásluhovosti, solidarite, udržateľnosti a kľúčovej úlohe fanúšikov,“ citovala vyhlásenie FIGC agentúra AFP.

Podporu Infantinovi, ktorý sa plánuje budúci rok uchádzať o znovuzvolenie na čele riadiaceho orgánu svetového futbalu, už okrem Talianska stiahli viaceré európske krajiny vrátane Anglicka, Írska, Walesu či Škótska.

Reprezentácie

Gianni Infantino
Gianni Infantino
Taliansko sa pridáva k Anglicku a spol. Infantina už nebude podporovať
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