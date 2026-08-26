Bývalý maďarský reprezentant je nezvestný. Otec: Nevedel som, že po ňom pátra polícia

Ákos Buzsáky.
Ákos Buzsáky. (Autor: Index.hu)
TASR|26. aug 2026 o 14:14
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Najúspešnejšie obdobie kariéry zažil v drese Queens Park Rangers.

Maďarská polícia pátra po bývalom futbalovom reprezentantovi Ákosovi Buzsákym, ktorý je od 18. augusta nezvestný.

Najúspešnejšie obdobie kariéry zažil v drese Queens Park Rangers, s „jazdcami" okúsil aj Premier League.

V nižších anglických súťažiach hrával na poste stredopoliara za Plymouth a Portsmouth, pripomenul denník The Sun.

Otec 44-ročného hráča Ákos Buzsáky st. nemá o nezvestnom synovi žiadne informácie. „Nevedel som, že po ňom pátra polícia.

Veľa času trávil v Grécku, kde pracuje v stavebnej firme. Niekedy je tam takmer celý rok. Keďže už nebývame pod jednou strechou, nikoho asi neprekvapí, že nie sme v takom častom kontakte a voláme si iba občas," uviedol Buzsáky st.

Reprezentácie

Ákos Buzsáky.
Ákos Buzsáky.
Bývalý maďarský reprezentant je nezvestný. Otec: Nevedel som, že po ňom pátra polícia
dnes 14:14
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