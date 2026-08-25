Futbalová legenda bráni Infantina: Dal príležitosť krajinám, ktoré ich predtým nemali

Niekdajší kamerunský futbalista Samuel Eto'o vyjadril podporu prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi, ktorý je v súčasnosti pod silným tlakom na odstúpenie pre kontroverzný plán predaja práv na majstrovstvá sveta.
Infantino čelí kritike zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) aj ďalších kontinentálnych aj národných futbalových federácií, ktoré vyjadrili podporu tomuto návrhu a hrozia bojkotom súťaží FIFA.
Eto'o vedie federáciu v Kamerune a odmieta kritiku Infantinoveho vedenia. Podľa neho je odpor voči prezidentovi FIFA motivovaný hlavne politickými hrami pred blížiacimi sa voľbami.
"Nemyslím si, že prezident Gianni Infantino urobil niečo zlé," uviedol Eto'o pre CNN a dodal, že načasovanie kritiky súvisí s nadchádzajúcimi voľbami.
Kontroverzný plán Infantina mal zabezpečiť súkromné investície do podujatí FIFA vrátane MS mužov a rozdeľovať značné finančné prostriedky medzi 211 členských asociácií.
Plán však čelil výraznému odporu a nakoniec bol stiahnutý.
Medzi nespokojných patria UEFA aj konfederácie v Ázii aj v Strednej a Severnej Amerike. Naopak, Africká futbalová konfederácia (CAF) ešte začiatkom augusta "jednohlasne potvrdila svoju podporu" Infantinovi, s čím sa stotožňuje aj Eto'o.
"Prezident Gianni Infantino zmenil futbal. Dal príležitosti krajinám, ktoré ich predtým nemali, zúčastniť sa najkrajšieho turnaja sveta, majstrovstiev sveta. Umožnil menším národom získať miesta na týchto súťažiach.
Pomohol nášmu kontinentu a federáciám rýchlejšie sa rozvíjať, čo si musíme priznať a oceniť. Mali by sme ho podporovať za všetko, čo doposiaľ urobil," vyhlásil Eto'o a vyzval africké krajiny, aby podporili švajčiarskeho predstaviteľa.