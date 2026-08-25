Africký gigant chce hostiť pohár národov. Kandidatúra čelí vnútorným konfliktom

Etiópia sa oficiálne uchádza o usporiadanie Afrického pohára národov (APN) v roku 2028. Národná federácia to potvrdila na sociálnych sieťach.
Etiópia naposledy hostila podujatie v roku 1976.
Etiópia je s takmer 130 miliónmi obyvateľov druhá najľudnatejšia krajiny Afriky a jej hlavné mesto Addis Abeba je sídlo Africkej únie (AÚ).
Kandidatúra krajiny na usporiadanie APN však čelí viacerým výzvam, keďže v dvoch najľudnatejších štátoch krajiny Amhare a Oromii prebiehajú povstania, ako aj hrozbám obnovenej občianskej vojny medzi federálnou vládou a severným regiónom Tigray.
Etiópsky národný tím figuruje v rebríčku FIFA až na 143. mieste z 211 a naposledy hral na podujatí v roku 2022, pričom vypadol už v skupinovej fáze.
„Etiópia formálne predložila CAF svoju žiadosť o usporiadanie APN 2028, čím potvrdila plnú pripravenosť krajiny usporiadať najväčšie futbalové podujatie v Afrike,“ uviedla federácia na sieti X.
Africký pohár národov sa koná každé dva roky. Naposledy
ho hostilo Maroko, pričom budúcoročný turnaj budú spoločne hostiť Keňa, Uganda a Tanzánia.
Podujatie sa od roku 2028 presunie na nový harmonogram a bude sa konať každé štyri roky, aby sa zosúladilo s ostatnými súťažami FIFA.
V roku 2032 by ho chceli spoluorganizovať Mali, Niger a Burkina Faso. Informovala agentúra AFP.