Africký gigant chce hostiť pohár národov. Kandidatúra čelí vnútorným konfliktom

Zápas Kamerunu s Etiópiou.
Zápas Kamerunu s Etiópiou. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2026 o 13:57
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Naposledy hostili Africký pohár národov pred päťdesiatimi rokmi.

Etiópia sa oficiálne uchádza o usporiadanie Afrického pohára národov (APN) v roku 2028. Národná federácia to potvrdila na sociálnych sieťach.

Etiópia naposledy hostila podujatie v roku 1976.

Etiópia je s takmer 130 miliónmi obyvateľov druhá najľudnatejšia krajiny Afriky a jej hlavné mesto Addis Abeba je sídlo Africkej únie (AÚ).

Kandidatúra krajiny na usporiadanie APN však čelí viacerým výzvam, keďže v dvoch najľudnatejších štátoch krajiny Amhare a Oromii prebiehajú povstania, ako aj hrozbám obnovenej občianskej vojny medzi federálnou vládou a severným regiónom Tigray.

Etiópsky národný tím figuruje v rebríčku FIFA až na 143. mieste z 211 a naposledy hral na podujatí v roku 2022, pričom vypadol už v skupinovej fáze.

„Etiópia formálne predložila CAF svoju žiadosť o usporiadanie APN 2028, čím potvrdila plnú pripravenosť krajiny usporiadať najväčšie futbalové podujatie v Afrike,“ uviedla federácia na sieti X.

Africký pohár národov sa koná každé dva roky. Naposledy

ho hostilo Maroko, pričom budúcoročný turnaj budú spoločne hostiť Keňa, Uganda a Tanzánia.

Podujatie sa od roku 2028 presunie na nový harmonogram a bude sa konať každé štyri roky, aby sa zosúladilo s ostatnými súťažami FIFA.

V roku 2032 by ho chceli spoluorganizovať Mali, Niger a Burkina Faso. Informovala agentúra AFP.

Reprezentácie

Zápas Kamerunu s Etiópiou.
Zápas Kamerunu s Etiópiou.
Africký gigant chce hostiť pohár národov. Kandidatúra čelí vnútorným konfliktom
dnes 13:57
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