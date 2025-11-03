Na ihrisku strávil len 150 sekúnd, dostal dve žlté karty. Hráč Hamburgu vytvoril nový rekord

Momentka zo zápasu Kolín - Hamburg.
Momentka zo zápasu Kolín - Hamburg. (Autor: X/Andrés Weiss)
TASR|3. nov 2025 o 09:47
ShareTweet0

Pherai dostal najskôr žltú kartu za protesty a krátko na to aj druhú po faule.

HAMBURG. Surinamský futbalista Immanuel Pherai z Hamburgeru SV vytvoril nový rekord Bundesligy v rýchlosti vylúčenia po príchode na ihrisko.

Do nedeľňajšieho zápasu 9. kola najvyššej nemeckej súťaže na ihrisku 1. FC Kolín naskočil v 77. minúte, no už o dve minúty ho musel opustiť po tom, čo dostal dve žlté karty. Nechtiac tým „vylepšil“ bundesligový rekord z roku 2012 so štyrmi minútami na ihrisku.

Pherai dostal najskôr žltú kartu za protesty a krátko na to aj druhú po faule. Na ihrisku strávil celkovo 150 sekúnd.

VIDEO: Zostrih zápasu Kolín - Hamburger SV

Pre 24-ročného stredopoliara to bolo prvé vylúčenie v profesionálnom futbale na klubovej úrovni. Jeho Hamburg prehral s domácim 1. FC Kolín 1:4.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Momentka zo zápasu Kolín - Hamburg.
    Momentka zo zápasu Kolín - Hamburg.
    Na ihrisku strávil len 150 sekúnd, dostal dve žlté karty. Hráč Hamburgu vytvoril nový rekord
    dnes 09:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Na ihrisku strávil len 150 sekúnd, dostal dve žlté karty. Hráč Hamburgu vytvoril nový rekord