Žofčák po sezóne ukončí kariéru. Človek musí vedieť, kedy skončiť, tvrdí

MICHALOVCE. Slovenský futbalista Igor Žofčák po sezóne 2022/2023 ukončí aktívnu kariéru. Od návratu do materských Michaloviec v roku 2016 po každom polroku predĺžil spoluprácu, no pred jarnou časťou fortunaligovej sezóny 2022/2023 to bolo naposledy: "Stále som to predlžoval, ale nastal čas, keď som si povedal, že stačí." V pondelok 10. apríla oslávi nielen meniny, ale aj okrúhlu štyridsiatku. Hrať aj v tomto veku bol pre neho v nedávnych sezónach jeden z cieľov a vyzerá to, že sa mu splní. V lige odohral viac ako 400 zápasov

"Toto je moja posledná sezóna v MFK Zemplín Michalovce na profesionálnej úrovni. V lete uzatvorím jednu kapitolu," potvrdil Žofčák a o svojej kariére povedal: "Nikdy som si nemyslel, že to bude také pekné a dlhé.

Veľa som o tom rozmýšľal, ale človek musí vedieť, kedy skončiť. Ďakujem veľmi pekne michalovskému klubu a aj trénerom, pretože to so mnou nebolo jednoduché a ani nie je. Pomohli mi splniť môj ciel získať nejaký ten štart v štyridsiatke, snáď sa podarí aj nejaký gól." Bývalý reprezentant (14 zápasov) má za sebou zaujímavú jesennú časť súťaže. Gólom do bránky Skalice sa stal 20. augusta 2022 vo veku 39 rokov a 132 dní najstarší strelec v histórii súťaže.

V septembri sa stal iba piatym hráčom, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži odohral 400 zápasov. Ďalší míľnik, tentoraz v osobnom živote, zaznamenal v októbri, keď sa mu narodil druhý syn Félix. Pestrá sezóna bude napokon jeho posledná v kariére a priznal, že zatiaľ nemyslí na to, že po nej zostane pri futbale. "Už viem, čo budem robiť, takže je to pre mňa jednoduchší proces," poznamenal Žofčák, ktorý už šiesty rok pôsobí ako finančný poradca. V posledných zápasoch dá do toho všetko Bodku za kariérou chce dať po sezóne, ktorú by rád hodnotil ako úspešnú. Prvý krok k tomuto cieľu by mal byť postup michalovského tímu do bojov v prvej šestke Fortuna ligy. Štyri kolá pred koncom základnej časti je situácia otvorená, MFK stráca na šiestu Žilinu jeden bod. "Mal som príhovor pred spoluhráčmi. Na to, aby sme na jar hrali v prvej šestke, budú dôležité najbližšie štyri zápasy, no najviac už ten prvý.

Pre mňa by bolo krajšie rozlúčiť sa zápasmi v prvej šestke. Bol som na hráčov tvrdý, ale v zápasoch budem ešte tvrdší, aby sme tú šestku spravili. Verím, že chalani dajú do toho všetko a že sa to podarí."