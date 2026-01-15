Napadnutie riaditeľa ich vyšlo poriadne draho. Hráči Fenerbahce spoznali rozsudok súdu

15. jan 2026 o 18:31
Riaditeľ utrpel podľa lekárskej správy zlomeninu v oblasti krku.

Futbalistov tureckého klubu Fenerbache Istanbul Jaydena Oosterwoldeho a Merta Hakana Yandasa vo štvrtok odsúdili tamojšie úrady na 16 mesiacov podmienečne za násilný incident po zápase na ihrisku Galatasarayu Istanbul v máji 2024.

Pred súd sa postavili podľa agentúry AFP dovedna piati obžalovaní, ktorí mali po výhre nad rivalom napadnúť na ihrisku riaditeľa štadióna.

Ali Celikkiran utrpel podľa lekárskej správy zlomeninu v oblasti krku. Konflikt začal po tom, čo sa hráči Fenerbache snažili na ihrisku súpera rozbaliť klubovú vlajku.

Galatasaray síce prehral stretnutie 0:1, no o týždeň neskôr sa aj napriek tomu v poslednom kole sezóny tešil z majstrovského titulu.

