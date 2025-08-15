India sa pripravuje na historický zápas. V Lige majstrov bude čeliť Ronaldovi

PANADŽÍ. Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo pocestuje so svojím klubom Al-Nassr do Indie a zahrá si proti miestnemu FC Goa. Duel druhej divízie ázijskej Ligy majstrov označili v krajine za „historický“.
Rozhodol o tom piatkový žreb druhej najvýznamnejšej ázijskej klubovej súťaže, ktorý hviezdam saudskoarabského tímu prisúdil v D-skupine druhé družstvo uplynulej sezóny indickej Super Ligy, FK Istiklol z Tadžikistanu a iracký Al-Zawraa. Dva najlepšie tímy z každej z ôsmich skupín postúpia do 2. kola súťaže.
„Toto je pre FC Goa skutočne jedinečný moment,“ povedal pre agentúru AP generálny riaditeľ klubu Ravi Puskur: „Privítať Al-Nassr a Cristiana Ronalda je najväčší moment v histórii indického klubového futbalu.“
Štyridsaťročný Portugalčan prišiel do Al-Nassr v roku 2022 a stále čaká na zisk veľkej trofeje. Jeho klub skončil v uplynulej sezóne na treťom mieste Saudi Pro League. V jeho kádri figurujú napríklad aj Sadio Mane či Joao Felix.
„Pre indický futbal je to historické. Zaslúžili sme si tu byť a zápas ako je tento nám dáva šancu ukázať, že dokážeme súťažiť na kontinentálnej scéne a stať sa súčasťou najväčších športových príbehov.
Je to jedinečná príležitosť upriamiť globálnu pozornosť na indický futbal a, čo je najdôležitejšie, šanca vzbudiť väčší záujem o indický futbal medzi fanúšikmi v celej krajine. Tým sa dostane do centra pozornosti, ktorú už dlho potrebuje,“ dodal Puskur.
Indický futbal sa momentálne zmieta v kríze. Nová sezóna najvyššej súťaže sa mala začať v septembri, ale odložili ju pre neistotu ohľadom obnovenia organizačnej dohody medzi indickou federáciou a jej obchodným partnerom, spoločnosťou Football Sports Development, a to až do rozhodnutia najvyššieho súdu.
Tímy FC Bengaluru, FC Odisha a FC Chennaiyin pozastavili výplaty alebo ukončili futbalové operácie, kým sa nenájde riešenie. Informovala agentúra AP.