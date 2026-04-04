VIDEO: Vydarený návrat po zranení. Ronaldo zahviezdil v Saudskej Arábii dvomi gólmi

ČTK|4. apr 2026 o 10:56
Portugalčan vylepšil svoj historický rekord na 967 gólov.

Portugalský kanonier Cristiano Ronaldo sa po mesačnej zdravotnej pauze vrátil dvoma gólmi a pomohol Al-Nassru k víťazstvu v saudskoarabskej lige.

Najlepší strelec futbalovej histórie, ktorý si liečil zadný stehenný sval, vylepšil pri vydarenom comebacku rekord na 967 gólov.

Jeden dal v piatok z penalty. Líder tabuľky Al-Nassr si poradil s poslednou Al-Najmou 5:2.

"Je fajn byť späť," pochvaľoval si dvadsaťštyriročný Ronaldo na Instagrame.

VIDEO: Zostrih zápasu Al-Nassr - Al-Najma

﻿Kvôli zraneniu musel vynechať prípravné reprezentačné zápasy pred júnovými majstrovstvami sveta proti obom usporiadateľským krajinám USA i Mexiku. Nad Američanmi zvíťazili Portugalci 2:0, s mexickým tímom hrali bez gólov.

Za reprezentáciu zatiaľ dal päťnásobný držiteľ Zlatej lopty 143 gólov v 226 zápasoch. Svetový šampionát by mal o dva mesiace absolvovať už po šiesty raz a mal by sa stať rekordérom, rovnako ako argentínsky kapitán Lionel Messi.

V poradí strelcov saudskoarabskej ligy patrí Ronaldovi tretie miesto, s 25 trefami vedie anglický útočník Ivan Toney z Al-Ahlí.

