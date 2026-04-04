VIDEO: Vydarený návrat po zranení. Ronaldo zahviezdil v Saudskej Arábii dvomi gólmi

Portugalský kanonier Cristiano Ronaldo sa po mesačnej zdravotnej pauze vrátil dvoma gólmi a pomohol Al-Nassru k víťazstvu v saudskoarabskej lige.
Najlepší strelec futbalovej histórie, ktorý si liečil zadný stehenný sval, vylepšil pri vydarenom comebacku rekord na 967 gólov.
Jeden dal v piatok z penalty. Líder tabuľky Al-Nassr si poradil s poslednou Al-Najmou 5:2.
"Je fajn byť späť," pochvaľoval si dvadsaťštyriročný Ronaldo na Instagrame.
VIDEO: Zostrih zápasu Al-Nassr - Al-Najma
Kvôli zraneniu musel vynechať prípravné reprezentačné zápasy pred júnovými majstrovstvami sveta proti obom usporiadateľským krajinám USA i Mexiku. Nad Američanmi zvíťazili Portugalci 2:0, s mexickým tímom hrali bez gólov.
Za reprezentáciu zatiaľ dal päťnásobný držiteľ Zlatej lopty 143 gólov v 226 zápasoch. Svetový šampionát by mal o dva mesiace absolvovať už po šiesty raz a mal by sa stať rekordérom, rovnako ako argentínsky kapitán Lionel Messi.
V poradí strelcov saudskoarabskej ligy patrí Ronaldovi tretie miesto, s 25 trefami vedie anglický útočník Ivan Toney z Al-Ahlí.