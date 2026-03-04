Ronaldo bude dlhšie absentovať pre zranenie. Stihne sa zotaviť do začiatku MS?

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: Fabrizio Romano)
4. mar 2026
Utrpel zranenie zadného stehenného svalu.

Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo utrpel zranenie zadného stehenného svalu a svojim spoluhráčom z Al-Nassr bude chýbať približne mesiac. Jeho účasť na letných MS v USA, Kanade a Mexiku by to ohroziť nemalo.

Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa poranil v sobotňajšom stretnutí saudskej Pro League na trávniku Al-Fayha (3:1).

Na začiatku zápasu nepremenil pokutový kop a v 81. minúte ho vystriedal Abdullah Al-Hamdan. „Začal proces rehabilitácie a jeho stav budeme posudzovať na dennej báze,“ citovala z vyhlásenia Al-Nassr agentúra AP.

Hviezdny Portugalčan má v lete štartovať už na šiestom svetovom šampionáte. Jeho krajina sa v K-skupine stretne s Uzbekistanom, Kolumbiou a víťazom interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia).

    dnes 07:32|1
