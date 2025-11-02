Najhorší tím holandskej ligy gólovo explodoval. Svojho súpera zahanbil drvivým debaklom

BRATISLAVA. Najslabší tím holandskej futbalovej ligy Heracles Almelo nastrieľal v predchádzajúcich desiatich ligových zápasoch sedem gólov, ale v 11. kole senzačne svoju bilanciu viac ako zdvojnásobil, keď deklasoval Zwolle 8:2.
Na tíme sa zatiaľ pozitívne prejavuje zmena trénera, pretože po nedávnom odvolaní Basa Sibuma vyhral pod vedením dočasného kouča a doterajšieho asistenta Hendrieho Krüzena aj druhý súťažný zápas po stredajšom pohárovom triumfe 4:1 v Brede.
Domáci celok síce dnes ako prvý inkasoval, ale štyrmi gólmi do prestávky vrátane hattricku, ktorý počas iba 14 minút skompletizoval Jizz Hornkamp, skóre otočil.
Hostia navyše od konca prvej polovice hrali v desiatich a po zmene strán inkasovali znovu štyrikrát, tentoraz zakaždým od iného hráča.
Jediný strelec Zwolle Kaj de Rooij sa druhýkrát v zápase trafil až za stavu 1:7. V základnej zostave domácich nastúpil aj slovenský obranca Ivan Mesík, ktorý striedal v 84. minúte za stavu 7:2.
Almelo si pripísalo svoje druhé najvyššie víťazstvo v Eredivisie v histórii, výraznejšie doteraz porazilo iba v roku 2011 Venlo (7:0).
Zvoľna naopak utrpelo najťažšiu porážku. Šesťgólovým rozdielom síce neprehralo prvýkrát, ale ešte nikdy s ôsmimi inkasovanými gólmi.
Vďaka streleckému precitnutiu už Almelo nemá najhorší útok v lige, avšak s 32 inkasovanými gólmi je stále najhoršie brániacim celkom.
Na dne tabuľky ale teraz stráca už len dva body na predposledný Telstar, Zwolle je druhé od konca už len s trojbodovým náskokom na Heracles.