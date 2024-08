Spoliehať sa bude na Slováka v bráne. Plzeň chce v Škótsku spečatiť postup

BRATISLAVA. Futbalisti Viktorie Plzeň odcestovali do škótskeho Edinburghu s jasným cieľom zaistiť si postup do hlavnej fázy Európskej ligy.

Vo štvrtkovej odvete play off sa predstavia na pôde Heart of Midlothian, pričom z Česka si priniesli priaznivý výsledok z prvého zápasu 1:0. K oporám Plzne by mali opäť patriť aj slovenský brankár Marián Tvrdoň a krídelník Erik Jirka.

Asistent trénera Marek Bakoš pred odletom uviedol, že v kabíne panuje dobrá nálada. "Čaká nás veľký zápas, atmosféra na štadióne Hearts je neuveriteľná. Všetci hráči sa na to tešia. Nie je to tak, že by sme sa toho báli, práve naopak," povedal pre klubový web.