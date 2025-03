Prelomový moment nielen pre Newcastle. Tréner Howe zlomil 17-ročné prekliatie Angličanov

NEWCASTLE. Triumf Newcastlu United vo finále Ligového pohára nad FC Liverpool bol nielen prelomovým momentom pre klub, ale aj návratom do čias, keď anglickí manažéri pravidelne dopĺňali vitríny s trofejami.

Londýnčan Harry Redknapp, ktorý v roku 2008 vyhral FA Cup s Portsmouthom a prvýkrát priviedol Tottenham Hotspur do Ligy majstrov dúfa, že Howeov vzostup zmení vnímanie, ale ľutuje nedostatok domácich manažérov.

"Je smutné, že nedostávajú príležitosti. Jediný spôsob, ako sa tam teraz dá dostať, je vystúpiť s tímom nahor. V (Howeovom) prípade to bolo inak."

"Dostať Bournemouth z takmer vypadávajúcej ligy do Premier League, to bolo naozaj šialené, čo tam dosiahol," dodal Redknapp.

Po krátkom pôsobení v Burnley sa Howe vrátil, aby v roku 2015 priviedol Bournemouth prvýkrát do Premier League.

V nedeľu sa Howe postaral o to, že vstúpi do histórie Newcastlu, keď jeho tím získal prvú domácu trofej klubu za posledných 70 rokov.

Newcastle pred jeho vymenovaním dokázal získať päť bodov z 11 zápasov, ale doviedol ho k záchrane. V nasledujúcej sezóne skončil na štvrtom mieste a dostali sa do Ligy majstrov.

Mohol by však Howeov prielom na Tyneside presvedčiť špičkové anglické kluby, a dokonca aj národný tím, aby sa pri hľadaní manažérov poobzerali bližšie k domovu?

"Dúfam, že áno," povedal Redknapp. "Ale teraz sú to všetko zahraniční majitelia, ktorí im pravdepodobne odporučia nejakého iného manažéra. Určite je to čoraz ťažšie, ale myslím si, že ak sa im naskytne príležitosť, je tu veľa dobrých chlapcov, ktorí by mohli robiť túto prácu," dodal Redknapp.