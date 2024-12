Vynechá zápas Ligy majstrov aj pohárový šláger. Dĺžka absencie Kanea je známa

Kouč bavorského tímu Vincent Kompany verí, že by 20. decembra mohol nastúpiť v zápase najvyššej nemeckej súťaže proti Lipsku.

"Prvé prognózy hovoria o tom, že Harry nám bude chýbať do konca decembra. Ja však stále verím, že by mohol byť k dispozícii už na duel s Lipskom. Je to špičkový hráč, ktorý sa nedá nahradiť," uviedol belgický kouč pre agentúru DPA.