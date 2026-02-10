Rokovania s Kaneom sa ešte nezačali. Otázkou je aj pokračovanie Neuera v Bayerne

Na archívnej snímke z 31. januára 2026 anglický futbalový kanonier Harry Kane z Bayernu Mníchov.
Na archívnej snímke z 31. januára 2026 anglický futbalový kanonier Harry Kane z Bayernu Mníchov.
10. feb 2026 o 15:10
Prišiel do Mníchova v roku 2023 z Tottenhamu Hotspur a má zmluvu platnú do roka 2027.

Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov zatiaľ so svojím útočníkom Harrym Kaneom o novej zmluve nerokuje, ale s 32-ročným Angličanom sa intenzívne rozpráva o budúcnosti. V utorok to povedal športový riaditeľ bavorského klubu Max Eberl.

Kapitán anglickej reprezentácie strelil za úradujúceho majstra Bundesligy a aktuálneho lídra tabuľky nemeckej najvyššej súťaže 123 gólov v 129 zápasoch. Kane už pri viacerých príležitostiach povedal, že on aj jeho rodina sa v Mníchove cítia ako doma a že nie je dôvod ponáhľať sa s rokovaniami o novej zmluve.

Médiá informovali o záujme klubov zo Saudskej Arábie a Eberl dostal otázku na Kaneovu situáciu v predvečer štvrťfinále Nemeckého pohára proti RB Lipsko.

Sme s Harrym v úzkom kontakte

„Rozprávame sa, ale to neznamená, že sa začali rokovania. S Harrym vedieme intenzívne rozhovory a potom budú nasledovať ďalšie kroky,“ povedal Eberl podľa agentúry DPA.

K špekuláciám sa nechcel vyjadrovať a dodal: „Jediné, čo môžem povedať, je, že sme s Harrym v úzkom kontakte, pokiaľ ide o jeho osobu a náš spoločný úspech.“

Futbalista Bayernu Harry Kane sa teší z gólu.
Futbalista Bayernu Harry Kane sa teší z gólu.

Eberl dostal aj otázky na skúseného brankára Manuela Neuera a Dayota Upamecana, ktorým sa v lete končia zmluvy.

Uvidíme, čo sa stane na konci sezóny

„'Manu' v marci oslávi 40 rokov a potom uvidíme, čo sa stane na konci sezóny,“ povedal Eberl o Neuerovi, ktorý sa ešte nerozhodol, či chce pokračovať v kariére.

Dlhé rokovania s francúzskym obrancom Upamecanom sa podľa všetkého vyvíjajú úspešne a jeho rozhodnutie by mohlo ovplyvniť aj letné prestupy Bayernu.

„S 'Upom' sme čoraz bližšie k dohode. Ak to s ním vyjde, budeme vedieť, že máme obranu pre budúcu sezónu dobre zabezpečenú.

A potom budeme vedieť, že možno nebudeme musieť priviesť posilu zvonku na tento post. To by nám mohlo dať viac možností na inej pozícii,“ uviedol Eberl.

    dnes 15:10
