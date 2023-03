Angličania zdolali Talianov po takmer 40 rokoch, Kane prekonal rekord

"Bol som na ihrisku, keď Wayne vytvoril rekord. Viem, čo to pre neho znamenalo a bol som naňho veľmi hrdý. Pamätám si, ako som mu odovzdal kopačku za rekord, povedal, že mi ju raz vráti. Výnimočný muž," povedal Kane podľa uefa.com.

Už najlepšiemu kanonierovi reprezentácie na diaľku zagratuloval aj jeho predchodca: "Vedel som, že to nebude trvať dlho, ale toto bola veľká rýchlosť. Skvelý muž a neuveriteľný kanonier. Gratulujem Harry," napísal Rooney na sociálnych sieťach.

Angličania pricestovali na Apeninský polostrov s negatívnou bilanciou proti "squadre", ktorú nedokázali zdolať v šiestich predošlých vystúpeniach. Obzvlášť bolestivá bola pre nich prehra vo finále ME 2020, ktorú utrpeli v jedenástkovom rozstrele.

Nádeje domácich na bodový zisk rozdúchal po prestávke Retegui. Domácim sa však už ďalší gól streliť nepodarilo ani po tom, ako dostal v 80. minúte červenú kartu Luke Shaw.

"V Taliansku sme nezvíťazili veľmi dlho. Takže skórovať a vyhrať tento zápas, je niečo veľmi výnimočné. Jasné, že to musela byť penalta a keď skončila lopta v sieti, boli to obrovské emócie. Znamená to veľmi veľa," tešil sa po stretnutí kanonier Tottenhamu Hotspur.

Mancini nerobí paniku

Pre úradujúcich európskych šampiónov to bol ďalší nevydarený vstup do kvalifikácie. "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, no dostali sme dva góly z dvoch štandardiek.

Prvý polčas bol ťažký, no v druhom sme dominovali a snažili sme sa dosiahnuť aspoň na remízu, čo by bol podľa mňa spravodlivý výsledok.