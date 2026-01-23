Motivácia, akú nemá nikto. Kane za každý strelený gól dostáva chutnú odmenu

Anglický futbalový útočník Harry Kane z nemeckého veľkoklubu Bayern Mníchov prezradil, že za jeho výnimočnou výkonnosťou v tejto sezóne stojí netradičná motivácia - tradičný bravčový rezeň za každý strelený gól.
Reprezentant Anglicka počas najlepšej prvej polovice sezóny v histórii I. bundesligy nastrieľal 21 gólov, ďalších 13 pridal v iných súťažiach.
Bavori majú na konte len jednu prehru z 29 zápasov a počas najbližšieho víkendu ich čaká bavorské derby proti Augsburgu.
Bayern Mníchov má v I. bundeslige už jedenásťbodový náskok, doteraz ich stratil len štyri. Strelil rekordných 71 gólov pri priemere 3,94 presného zásahu na zápas.
Okrem vedúcej pozície v lige sa pripravuje aj na osemfinále Ligy majstrov a štvrťfinále Nemeckého pohára.
Harry Kane žije na juhu Mníchova a obľúbil si miestnu reštauráciu, ktorá mu po každom góle doručí jeho obľúbené jedlo - bravčový rezeň.
Spoločne s rodinou alebo hosťami si tieto pokrmy vychutnáva, hoci nie všetky zje priamo on. "Je to ako rituál,“ priznal Kane.
Majiteľ reštaurácie je veľký fanúšik Bayernu a sám nosí Kaneovi jeho "odmenu" a pred bránou sa predstavuje ako "ten šniclový chlapík".
Pôvodne to bola len gesto fanúšika, ktoré sa však stalo pravidelným zvykom. Tento darček však platí len za góly strelené za Bayern, nie za anglický národný tím.
Kane je po vlaňajšom bundesligovom titule hladný po ďalších úspechoch a s aktuálnymi 21 ligovými gólmi mieri na rekord najviac strelených úspechov v jednej sezóne súťaže, ktorý drží Robert Lewandowski s 41 gólmi z ročníka 2020/2021.