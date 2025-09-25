Bayern počíta s Kaneom aj do budúcna. Je vo skvelej forme, teší sa šéf

TASR|25. sep 2025 o 14:17
Zmluvu má platnú do leta 2027.

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov zamietol špekulácie o výstupnej klauzule v zmluve Harryho Kanea. Bavori uviedli, že s anglickým kanonierom počítajú aj do budúcnosti.

Tridsaťdvaročný Kane má v súčasnosti s klubom platný kontrakt do leta 2027. Od svojho príchodu v lete 2023 zaň odohral 103 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých nastrieľal 98 gólov.

„To, ako ide príkladom a ako sa odovzdáva tímu, ukazuje v akej je skvelej forme. Veríme, že s Harrym budeme veľmi úspešní aj v budúcnosti,“ povedal športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.

Kaneovi chýbajú do pokorenia stogólovej hranice len dva presné zásahy. Ak sa mu ich podarí dať v piatkovom ligovom stretnutí s Werderom Brémy, prekoná rekord Cristiana Ronalda a Erlinga Haalanda v top piatich európskych ligách.

Obaja potrebovali na stovku presných zásahov v drese jedného klubu 105 zápasov, pripomenula agentúra DPA.

