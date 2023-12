Kaneovi pomohla adaptovať sa umelá inteligencia, navrhla mu aj nové gólové oslavy

Kane prišiel do Bayernu v lete z Tottenhamu Hotspur za 100 miliónov libier (v prepočte 117 mil. eur) a v novom pôsobisku hneď od začiatku preukázal svoje kanonierske schopnosti.

"Bard je pôsobivý. Uvedomujem si potenciál AI, ako mi môže všetkými možnými spôsobmi pomôcť pri mojom presune do Nemecka.

Kapitán anglickej reprezentácie ďalej požiadal Barda, aby vymyslel jeho deťom rozprávku pred spaním.

V nej by im vysvetlil, prečo by mali byť nadšení z presťahovania sa do Nemecka.

Aplikácia mu pomohla spoznať historické pamiatky v Mníchove a preložila väčšinu jeho používaných anglických fráz v pozápasových rozhovoroch do nemčiny.

"Sme nadšení, že sme sa spojili s Harrym Kaneom v našej najnovšej kampani, ktorá ukazuje, ako Google AI Bard môže pomôcť komukoľvek v každodenných situáciách, dokonca aj kapitánovi anglickej reprezentácie," povedala Eileen Mannionová, viceprezidentka pre marketing Google.