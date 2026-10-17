ONLINE: FK Humenné - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

Futbalisti FK Humenné a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 13. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Humenné - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
17.10.2026 o 14:30
13. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prehľad
Rozhodca: Gregorec – Železňák, Čajka – Čiernik.
Prenos
Málokto by to bol pred aktuálnou sezónou čakal, no okrem Humenčanov sú v boji o záchranu výrazne namočení aj futbalisti Zlatých Moraviec. ViOn naposledy vyhral ešte v prvej polovici septembra a pravidelne stráca body. Naposledy doma podľahol Pohroniu 1:3. Mizéria Humenného však siaha ešte hlbšie – východniari naposledy bodovali naplno 22. augusta proti Liptovskému Mikulášu (1:0). Humenné taktiež počas týždňa ukončilo svoje pôsobenie v Slovnaft Cupe – na pôde iného druholigistu zo Šamorína prehralo 1:2. Vzhľadom na tabuľkové postavenie a kvalitu zostavy je miernym favoritom hosťujúci tím, ide ale o mimoriadne tesnú prevahu.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 13. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia FK Humenné a FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble. Zápas sa začne o 14:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
7
2
4
21:16
23
R
V
V
P
P
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
5
4
4
18:14
19
V
P
V
V
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
4
5
18:20
16
P
V
P
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
3
3
7
16:21
12
R
P
R
P
V
14
MFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body