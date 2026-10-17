ONLINE: MFK Skalica - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a AS Trenčín dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Skalica - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
17.10.2026 o 15:30
11. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Niké ligy, keď sa v rámci 11. kola stretne MFK Skalica a AS Trenčín.
Záhoráci momentálne figurujú na 9. priečke so ziskom 9 bodov. V predchádzajúcom ligovom vystúpení remizovali na domácom trávniku so Slovanom Bratislava 1:1, no z predchádzajúcich piatich duelov vyťažili len dve remízy a tri prehry. Mužstvo navyše ťahá nelichotivú šnúru siedmich zápasov bez víťazstva a túži tento dlhý pôst konečne ukončiť.
Ešte o poznanie horšie je na tom Trenčín, ktorému patrí až 12. miesto s 5 bodmi na konte. V poslednom ligovom kole pred domácim publikom podľahol Banskej Bystrici tesne 0:1. Bilancia z uplených piatich stretnutí hovorí rečou jednej výhry a štyroch prehier, pričom mužstvo aktuálne kráča sériou štyroch neúspechov v rade.
Záhoráci momentálne figurujú na 9. priečke so ziskom 9 bodov. V predchádzajúcom ligovom vystúpení remizovali na domácom trávniku so Slovanom Bratislava 1:1, no z predchádzajúcich piatich duelov vyťažili len dve remízy a tri prehry. Mužstvo navyše ťahá nelichotivú šnúru siedmich zápasov bez víťazstva a túži tento dlhý pôst konečne ukončiť.
Ešte o poznanie horšie je na tom Trenčín, ktorému patrí až 12. miesto s 5 bodmi na konte. V poslednom ligovom kole pred domácim publikom podľahol Banskej Bystrici tesne 0:1. Bilancia z uplených piatich stretnutí hovorí rečou jednej výhry a štyroch prehier, pričom mužstvo aktuálne kráča sériou štyroch neúspechov v rade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
10
1
3
6
10:20
6
R
P
V
R
P
12
AS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body