ONLINE: KFC Komárno - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
17.10.2026 o 15:30
11. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 11. kola Niké ligy, v ktorom Komárno hostí Ružomberok. Stretnutie sa začína o 15:30.
Komárno sa nachádza na 10. mieste, na konte má 6 bodov. Na deviatu Skalicu stráca tri body. V posledných piatich zápasoch Komárno štyrikrát remizovalo a raz prehralo. V minulom kole uhralo na pôde Košíc remízu 1:1.
Ružomberok figuruje na predposlednej 11. priečke, doposiaľ nazbieral taktiež šesť bodov. Pred posledným Trenčínom má náskok jedného bodu, ale odohral o duel viac. Ružomberčania zaznamenali v uplynulých piatich stretnutiach jednu výhru, dve remízy a dve prehry. V minulom kole remizovali doma so Žilinou 2:2.
Komárno sa nachádza na 10. mieste, na konte má 6 bodov. Na deviatu Skalicu stráca tri body. V posledných piatich zápasoch Komárno štyrikrát remizovalo a raz prehralo. V minulom kole uhralo na pôde Košíc remízu 1:1.
Ružomberok figuruje na predposlednej 11. priečke, doposiaľ nazbieral taktiež šesť bodov. Pred posledným Trenčínom má náskok jedného bodu, ale odohral o duel viac. Ružomberčania zaznamenali v uplynulých piatich stretnutiach jednu výhru, dve remízy a dve prehry. V minulom kole remizovali doma so Žilinou 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
10
1
3
6
10:20
6
R
P
V
R
P
12
AS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body