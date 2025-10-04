Niekďajšia hviezda Ajaxu či Chelsea stratila punc. Ziyech si hľadá angažmán v Rumunsku

BRATISLAVA. Rumunský futbalový tím CFR Kluž sa snaží o zisk bývalej opory viacerých európskych veľkoklubov. Do svojich radov by chcel získať marockého stredopoliara Hakima Ziyecha, ktorý je od júla bez angažmánu.
Tridsaťdvaročný bývalý reprezentant má za sebou bohatú kariéru v Európe a momentálne zvažuje, kde bude pokračovať. Informoval o tom španielsky denník Mundo Deportivo.
Ziyech sa stal v lete 2020 veľkou posilou londýnskej Chelsea, ktorá za neho zaplatila 40 miliónov eur Ajaxu Amsterdam. V klube z Premier League strávil tri roky, no jeho výkony postupne zaostávali za očakávaniami a rozhodol sa odísť.
Vyskúšal si tureckú Süper Lig v drese Galatasarayu Istanbul, následne pôsobil v katarskom Al-Duhail SC, kde podpísal polročnú zmluvu. Tú však ukončil predčasne a od leta 2025 zostáva bez klubu.
Podľa španielskych i tureckých médií by sa situácia mohla čoskoro zmeniť. Ziyech má na stole ponuku od CFR Kluž a podľa spomínaného zdroja by sa mohol definitívne rozhodnúť už v pondelok.
Rumunský klub, ktorý patrí medzi tradičných účastníkov európskych pohárov, verí, že získaním skúseného ofenzívneho stredopoliara získa výraznú posilu do boja o domáci titul. Marocký futbalista sa v súčasnosti nachádza v Holandsku.
V utorok bol dokonca prítomný na verejnom pojednávaní Odvolacieho súdu v Amsterdame, kde prišiel podporiť svojho priateľa Quincyho Promesa. O jeho futbalovej budúcnosti by však malo byť jasnejšie už v najbližších dňoch.