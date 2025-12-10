Bundesliga píše históriu. Do vedenia klubu sa prvýkrát postaví žena

Tatjana Haenniová
Tatjana Haenniová (Autor: TASR/AP)
TASR|10. dec 2025 o 13:57
ShareTweet0

Od nového roka bude šéfovať Lipsku.

Novou generálnou riaditeľkou futbalového klubu RB Lipsko sa stala 59-ročná Švajčiarka Tatjana Haenniová. Stala sa prvou ženou na tejto pozícii v nemeckom futbale.

Vedenie klubu prevezme 1. januára. Bývalá futbalistka odohrala 23 zápasov v drese švajčiarskeho národného tímu.

Po hráčskej kariére pôsobila v oblasti manažmentu UEFA, FIFA a na Švajčiarskom futbalovom zväze (SFV). „Spoločne chceme pokračovať na úspešnej ceste a dosiahnuť naše ambiciózne ciele,“ uviedla Haenniová vo vyhlásení.

Klub RB Lipsko prvýkrát postúpil do najvyššej súťaže v roku 2016. Dvakrát vyhral Nemecký pohár a v roku 2020 sa dostal do semifinále Ligy majstrov.

Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp prevzal v januári 2025 pozíciu riaditeľa futbalu Red Bullu a dohliada na sieť viacerých klubov, ktorá zahŕňa kluby v Lipsku, Salzburgu, New Yorku a Bragantine.

Bundesliga

    Tatjana Haenniová
    Tatjana Haenniová
    Bundesliga píše históriu. Do vedenia klubu sa prvýkrát postaví žena
    dnes 13:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Bundesliga píše históriu. Do vedenia klubu sa prvýkrát postaví žena