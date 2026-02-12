Haaland nedohral zápas Manchestru City. Nejde o nič vážne, upokojuje Guardiola

Stredajšie vystriedanie nórskeho futbalistu Erlinga Haalanda v službách Manchestru City bolo podľa trénera Pepa Guardiolu preventívne.
Haaland odohral v dueli 26. kola Premier League iba prvý polčas, v ktorom stihol prispieť gólom k výhre 3:0 nad Fulhamom.
Pre nórskeho kanoniera to bol 153. gól v drese City, kde sa presťahoval v júli 2022. V štatistikách klubu dorovnal štvrtého Colina Bella, jedného z najlepších hráčov v histórii „Citizens“.
Zápas síce nedohral, no podľa Guardiolu nejde o nič vážne. „Dôvodom boli menšie zdravotné problémy. Necítil sa úplne komfortne a samozrejme, vyhrávali sme v tom momente už o tri góly. Ešte neviem, čo presne ho trápi, no čaká nás ešte veľa zápasov a budeme ho potrebovať,“ vyjadril sa Španiel podľa agentúry DPA.
Zranenie Haalanda, ktorého nahradil Omar Marmoush, nijak nenarušilo pohodlné víťazstvo domácich.
Okrem 25-ročného Nóra sa presadili aj Antoine Semenyo a Nico O'Reilly. Krídelník Semenyo vsietil v drese nového zamestnávateľa svoj piaty gól v ôsmom zápase a pridal aj asistenciu.
Druhý ManCity stráca na Arsenal už len tri body, avšak „kanonieri“ majú k dobru štvrtkový zápas na pôde Brentfordu. Fulham nedokázal zvrátiť nepriaznivú sériu a prehral v rámci všetkých súťaží už svoj 20. duel za sebou proti stredajšiemu súperovi.