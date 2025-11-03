Pred odletom netrénoval. Hviezdny útočník Arsenalu na pôde Slavie zrejme nenastúpi

Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres (Autor: SITA/AP)
TASR|3. nov 2025 o 17:32
ShareTweet0

Trápi ho svalové zranenie.

LONDÝN. Švédsky futbalista Viktor Gyökeres pravdepodobne vynechá utorkový zápas Arsenalu na pôde Slavie Praha v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov.

Dvadsaťsedemročný útočník sa v pondelok popoludní nezúčastnil tímového tréningu pred odletom do metropoly Česka.

Gyökeres strelil v sobotu víťazný gól do siete FC Burnley, keď v 14. minúte prekonal slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku.

Po prestávke však už do hry nezasiahol, keďže utrpel svalové zranenie. V zostave ho nahradil španielsky univerzál Mikel Merino, ktorý by mal naskočiť od začiatku duelu aj na Edene.

„Kanonieri“ môžu proti „zošívaným“ pridať 10. víťazstvo za sebou vo všetkých súťažiach. Pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Viktor Gyökeres
    Viktor Gyökeres
    Pred odletom netrénoval. Hviezdny útočník Arsenalu na pôde Slavie zrejme nenastúpi
    dnes 17:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Pred odletom netrénoval. Hviezdny útočník Arsenalu na pôde Slavie zrejme nenastúpi