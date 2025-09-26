Problémy v obrane Liverpoolu. Mladého Taliana čaká ročná pauza

LIVERPOOL. Taliansky futbalista Giovanni Leoni si roztrhol predný skrížený väz v ľavom kolene a čaká ho asi až ročná pauza. V piatok to vyhlásil tréner Liverpoolu Arne Slot.
Osemnásťročný stredný obranca prišiel na Anfield Road v lete z Parmy, no za „Reds“ stihol odohrať len jeden zápas.
Leoni nastúpil v utorkovom stretnutí Ligového pohára so Southamptonom (2:1), no v 81. minúte po súboji nepríjemne spadol.
„Nie je na tom dobre, pretože si roztrhol predný skrížený väz a bude nám chýbať asi rok,“ uviedol Slot, ktorému tak do najbližšieho prestupového obdobia zostali len traja klasickí strední obrancovia - Virgil van Dijk, Ibrahima Konate a Joe Gomez.
Hlavný tréner prezradil, že Leoniho miesto v kádri pre Ligu majstrov by mohol zaplniť krídleník Federico Chiesa. Informovala agentúra dpa.