Problémy v obrane Liverpoolu. Mladého Taliana čaká ročná pauza

Giovanni Leoni.
Giovanni Leoni. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2025 o 11:53
ShareTweet0

Miesto v kádri pre Ligu majstrov by mohol zaplniť krídleník Federico Chiesa.

LIVERPOOL. Taliansky futbalista Giovanni Leoni si roztrhol predný skrížený väz v ľavom kolene a čaká ho asi až ročná pauza. V piatok to vyhlásil tréner Liverpoolu Arne Slot.

Osemnásťročný stredný obranca prišiel na Anfield Road v lete z Parmy, no za „Reds“ stihol odohrať len jeden zápas.

Leoni nastúpil v utorkovom stretnutí Ligového pohára so Southamptonom (2:1), no v 81. minúte po súboji nepríjemne spadol.

„Nie je na tom dobre, pretože si roztrhol predný skrížený väz a bude nám chýbať asi rok,“ uviedol Slot, ktorému tak do najbližšieho prestupového obdobia zostali len traja klasickí strední obrancovia - Virgil van Dijk, Ibrahima Konate a Joe Gomez.

Hlavný tréner prezradil, že Leoniho miesto v kádri pre Ligu majstrov by mohol zaplniť krídleník Federico Chiesa. Informovala agentúra dpa.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Giovanni Leoni.
    Giovanni Leoni.
    Problémy v obrane Liverpoolu. Mladého Taliana čaká ročná pauza
    dnes 11:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Problémy v obrane Liverpoolu. Mladého Taliana čaká ročná pauza