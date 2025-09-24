Nový formát MS? Prezident FIFA Infantino podporuje rozšírenie šampionátu až pre 64 tímov

NEW YORK. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa v utorok večer stretol v New Yorku s Alejandrom Dominguezom, šéfom Juhoamerickej konfederácie CONMBEBOL.
Predmetom ich stretnutia bola diskusia o ďalšom rozšírení formátu majstrovstiev sveta zo 48 tímov na 64 mužstiev už v roku 2030.
Prítomní boli aj prezidenti federácií Argentíny a Uruguaja, ako aj prezident Paraguaja Santiago Pena a uruguajská hlava štátu Yamandu Orsi.
Je to prvýkrát, čo vedúci predstavitelia CONMEBOL predložili návrh priamo Infantinovi po tom, čo ho v marci prvýkrát predstavil delegát Uruguaja počas online zasadnutia Rady FIFA.
„Veríme v historické majstrovstvá sveta v roku 2030,“ napísal Dominguez na Instagrame, kde zdieľal fotku so šéfom svetového futbalu a ďalšími juhoamerickými predstaviteľmi.
Podľa periodika La Nacion, ktoré uvádza ako zdroj agentúra DPA, zorganizoval stretnutie Infantino, ktorý plán podporuje.
Rozširovanie formátu z 32 tímov na 48 sa prejaví na budúcoročnom svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade.
Ak by FIFA schválila ďalšie rozširovanie, vznikne turnaj so 128 zápasmi, čo je dvojnásobok počtu, ktoré sa hrali v rokoch 1998 až 2022.
Záverečný turnaj v roku 2030 bude prebiehať premiérovo hneď na troch kontinentoch. Hostiteľskými krajinami sú africké Maroko v spolupráci s Portugalskom a Španielskom.
Na počesť stého výročia od prvých MS FIFA sa otvárací zápas uskutoční v uruguajskom Montevideu, kde MS začali písať svoju históriu v roku 1930. Po jednom stretnutí budú hostiť aj Argentína a Paraguaj.