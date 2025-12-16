Pomohol PSG k zisku triple a má cenu. Neskôr taliansky brankár odišiel pre nezhody

Talian Gianluigi Donnarumma získal ocenenie FIFA The Best pre najlepšieho futbalového brankára za rok 2025.
Dvadsaťšesťročný gólman pomohol v predošlej sezóne svojmu bývalému klubu Parížu Saint-Germain k zisku ligového titulu a prvenstvám v domácom pohári a v Lige majstrov. Následne po nezhodách s vedením PSG prestúpil do Manchestru City.
Donnarumma je prvý taliansky brankár od čias Gianluigiho Buffona (2017), ktorý získal túto cenu. „Je to pre mňa veľká česť získať toto ocenenie.
Som veľmi šťastný,“ povedal Donnarumma vo videoodkaze, z ktorého citovala agentúra DPA. Za najlepšiu brankárku vyhlásili Angličanku Hannah Hamptonovú.
Slávnostné odovzdávanie cien FIFA pre najlepších hráčov a trénerov za rok 2025 bolo na programe v utorok večer v katarskej Dauhe, ale riadiaci orgán svetového futbalu zverejnil niektorých víťazov už v predstihu počas dňa.
Cenu Fair Play získal lekár Andreas Harlass-Neuking, ktorý pôsobí v nemeckom tíme Jahn Regensburg za záchranu života fanúšika na aprílovom zápase nemeckej druhej ligy v Magdeburgu.
Cenu fanúšikov získali priaznivci irackého tímu Zakho SC, ktorí boli ocenení „za svoje úsilie pri pomoci deťom trpiacim chorobami“.