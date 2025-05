Emotívny koniec po deviatich rokoch. Taliansky tím opúšťa tréner, ktorý klub dotiahol na vrchol

„Nebolo možné to povedať skôr, až v posledných hodinách som sa definitívne rozhodol ukončiť tento nádherný, deväťročný príbeh. Ale nehovorme zbohom – to slovo nemám rád,“ prihovoril sa priaznivcom Atalanty.

„Dosiahli sme výsledky, ktoré sú nepochybne výnimočné. Chcel som toho dosiahnuť ešte viac, to sa mi nepodarilo, ale aj tak sme toho spolu veľa oslávili. A som si istý, že ešte budete,“ dodal Gasperini.

67-ročný kouč sa v Bergame zapísal do klubovej histórie nezmazateľne. V posledných rokoch urobil z Atalanty stálych účastníkov vrchných priečok Serie A a v sezóne 2023/24 ju priviedol až k triumfu v Európskej lige.

Podľa talianskych médií má Gasperini namierené do AS Rím, kde by mal na lavičke nahradiť odchádzajúceho Claudia Ranieriho.