ONLINE: Getafe CF - Atlético Madrid dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

GETAFE. Futbalisti Getafe FC a Atlética Madrid dnes hrajú zápas 13. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V zostave hostí by sa mal tradične predstaviť slovenský obranca Dávid Hancko.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Getafe CF - Atlético Madrid dnes (La Liga 2025/2026, 13. kolo, Dávid Hancko, nedeľa, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
23.11.2025 o 18:30
13. kolo
Getafe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Rozhodca: Fernández – Iglesias, Moreno.
Úvodní sestavy:
Getafe CF: Soria – J. Iglesias, Abqár, Dakonam (C), Duarte, Rico – Liso, L. Milla, Arambarri, M. Martín – Mayoral.
Náhradníci: Letáček – Sancris, Da Costa, J. Muñoz, J. Pérez, Juanmi, Kamara, Femenía, Laso, Nyom, Solozábal.
Trenér: José Bordalás
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente, Giménez, Lenglet, Ruggeri – N. Molina, Barrios, Koke (C), N. González – Baena, Julián Álvarez.
Náhradníci: Esquivel, De Luis – Almada, J. Cardoso, Galán, Gallagher, Griezmann, Hancko, C. Martín, Pubill, Raspadori, Sørloth.
Trenér: Diego Simeone
Vzájemné zápasy 2024/25
15.12.2024 Atlético – Getafe 1:0
04.02.2025 Atlético – Getafe 5:0 (Copa del Rey)
09.03.2025 Getafe – Atlético 2:1.
Getafe
Domácí fotbalisté se bezmála po třetině sezóny drží sympaticky vysoko. S bilancí pěti výher, dvou remíz a pěti porážek figurují v tabulce španělské nejvyšší soutěže na sedmém místě, přičemž jim schází pouze bod na šestý Espanyol. Getafe se tradičně spoléhá na kvalitní defenzivu, kdežto útok průměrně udeří jen jednou za zápas. V minulém kole dokonce vyšel úplně naprázdno, a tak zápas s Mallorcou skončil prohrou 0:1. V produktivitě je na tom nejlépe čtyřgólový Borja Mayoral. Ze hry je mladičký obránce Davinchi a záložník Neyou.
Atlético Madrid
Hosté postupně mažou stopy po nepovedeném úvodu sezóny, kdy z pěti prvních kol zaznamenali jediné vítězství. Od konce září „Los Colchoneros“ ztratili v ligové soutěži jen dva body a v tabulce vystoupali na čtvrté místo, kde mají pětibodový náskok na pátý Betis. Před reprezentační pauzou si Atlético poradilo s Levante 3:1 i bez gólového příspěvku Juliána Álvareze, což je se sedmi zásahy třetí nejlepší střelec LaLigy. Na dnešní městské derby není připraven zraněný brankář Jan Oblak a obránce Robin Le Normand.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.